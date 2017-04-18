UEFA'dan Murat Ilgaz'a Görev

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali rövanş karşılaşmasında Barcelona'nın Juventus'u ağırlayacağı mücadelede hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.



UEFA, hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a önemli bir görev verdi. Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 19 Nisan Çarşamba günü Camp Nou Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan Barcelona - Juventus karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. - İSTANBUL