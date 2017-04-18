UEFA'dan Murat Ilgaz'a Görev

Murat Ilgaz, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Juventus arasında oynanacak rövanş maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Juventus takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak." denildi.



İspanya'nın Barcelona şehrindeki Camp Nou'da oynanacak karşılaşma TSİ 21: 45'te başlayacak.