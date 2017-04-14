UEFA'dan Lyon ve Beşiktaş'a Soruşturma
Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada yaşananlar nedeniyle iki taraf hakkında soruşturma açıldı.
Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada yaşananlar nedeniyle iki taraf hakkında soruşturma açıldı.
Kaynak: Dunya.com
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Putin'in mal varlığı açıklandı!
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
Polis olmak isteyenler dikkat! POMEM'e başvuru süresi uzatıldı
-
Dolar değer kaybetmeye devam ediyor
-
Merakla beklenen referandum anketi açıklandı