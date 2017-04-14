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UEFA'dan Lyon ve Beşiktaş'a Soruşturma
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UEFA'dan Lyon ve Beşiktaş'a Soruşturma

Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada yaşananlar nedeniyle iki taraf hakkında soruşturma açıldı.

UEFA'dan Lyon ve Beşiktaş'a Soruşturma

Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada yaşananlar nedeniyle iki taraf hakkında soruşturma açıldı.

Kaynak: Dunya.com

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