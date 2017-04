UEFA'dan Galatasaray'a Ceza Gelecek"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Turgay Kıran, sarı kırmızılı kulübün sportif ve mali açıdan elde ettiği başarısız sonuçlar sonrasında Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağını iddia eden Kıran, '3-5 çaycı kovmakla feda olmaz' dedi.



"Galatasaray dipsiz kuyuya düştü"



Aylardır tekrarlıyorum Galatasaray'ın gidişatı hem sportif açıdan hem mali açıdan belliydi. Kötü günlerin geleceği çok açıkca belliydi. Taraftarlar haklı çünkü onları mali ilgilendirmiyor ama sportif başarı ilgilendiriyor. Hiçbir konuda başarımız yok ama bunlar zaten belliydi. Yapılan kadrolardan, alınan kararlardan belliydi. Bana çok sürpriz olmadı ama ben her defasında söyledim, söylüyorum Dursun Özbek gitmeli. 80 milyon kasaya para verdiği söyleniyor doğru ya da yanlış bilemiyorum. Çoğu doğruları söylemiyor artık bunların. Sanırım onu garantiye almak istiyor. Bir zamanlar rahmetli Özhan Canaydın '70 milyon veren gelsin, Galatasaray'a başkan olsun' demişti. Herhalde O'nun izini izliyor arkadaşlar. Bu kadar başarısızlığın ardından orada kalmak, hakikaten hiç yakışmıyor Galatasaray başkanlarına. Galatasaray başkanları bakarlar, yapabilirler, yapamazlar ve istifa da önemli bir müessesedir ve bunu uygularlar. Zamanında Faruk da (Süren) bunu uyguladı. Bu kadar başarısız bir dönem Galatasaray geçirmedi. Tabii bizi ilgilendiren sportif başarı ve mali başarının da olması. Dolayısıyla Riva ve Florya'yı da kaybettik, verdik. Bilmediğimiz bir dipsiz kuyuya düşmüş durumdayız. Galatasaray'ın geleceğini ne kurtaracak onu kimse bilemiyor. Bu kadar başarısız olunur mu? 4-0'lık bir hezimet Galatasaray'a yakışıyor mu? Başkanın bir an evvel bırakıp gitmesi gerekir. Yeni gelecek arkadaşlara şans tanırız, bir barış olur. Dolayısıyla herkes kırgın.



"UEFA'dan ceza gelecek"



Koskoca Galatasaray Başkanı'nı yalanlayacak bir mercii yoktur ama ben UEFA'dan bir men geleceğini düşünüyorum. Mali disiplin oluşmadı Galatasaray'da. Nasıl gösteriyorlar bilmiyorum ama UEFA gelip de yapmış olduğu incelemelerde bunun sinyalini verdi. UEFA kriterlerine göre hala borçlu ve sınırı aşmış görünüyorsunuz. Yapılan hesaplar belli, genel kuruldaki, mali kuruldaki belgeler belli. UEFA'dan ceza geleceğini öngörüyorum.



"Çaycıları kovmakla Feda olmaz!"



Biz söylüyoruz, Galatasaray'da 8-10 senedir feda yapılmasının gerektiğini söylüyoruz. Ama Dursun (Özbek) burada çaycıları, kahvecileri kovmakla bu fedayı yaptı. Dünkü kadroya baktığımız zaman yedek kulübesinde oturan futbolculara verilen paraları düşünün. Galatasaray'daki başkanların biraz tecrübeli ve eğitimli olması gerekir. Şimdi siz paraşütle atlayan bir başkan, hem şimdi ki hem de önceki başkan öyle oldu. Bir anda Galatasaray'ı tanımadan gelen, kendisini zor durumda bulan başkanlar oldular. Bunlar hep doğal şeyler çünkü ne bundan evvelki dönemlerin hesaplarını biliyorsunuz, ne bundan evvelki idari kadroları biliyorsunuz. Bir anda geliyorsunuz birkaç kişiyle Galatasaray'ı yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu değil Galatasaray, bunu da değiştiren zihniyeti bir an evvel göndermek lazım.



"Tudor'u maşa gibi kullanıyorlar"



Teknik direktör genelde idareyle, başkanla oyuncular arasında bir maşa gibidir. Hele hele geçmişi olmayan teknik direktörler yukarıdaki direktiflere göre hareket ederler. Tudor'un geçmişteki başarısı nedir ki? Tudor, Galatasaray gibi bir takıma gelmekle çok şanslı. Ama Galatasaray şanslı mı? Değil. Çünkü Galatasaray çok önemli, büyük geçmişi olan isimlerle çalıştı. Ne yazık ki son yıllarda biri geliyor, biri gidiyor. Kim oldukları belli değil. Burada tanıyoruz. Böyle bir komedi Galatasaray tarihinde yok üst üste. Hakikaten çok üzülüyoruz biz Galatasaraylılar, maça gitmiyoruz ama skorlar da bizi perişan ediyor. Galatasaray başkanının istifa edip, genel kurulun da aklını başına alıp, düzgün hüviyetli birisini başkan seçmesi gerekir.



Kaynak: Sporx.com