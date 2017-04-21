UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a Kötü Haber
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016-2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edileceğini duyurdu.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016-2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edileceğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
-
Milyonlarca memura kötü haber! 657 tarih oluyor
-
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması!
-
Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor
-
Zabıtalara kızdı kendi işinin patronu oldu
-
Referandum bitti, Borsa'dan tüm zamanların ikinciliği geldi
-
Samsung S8 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
-
Otobüste mastürbasyon skandalı! Spermleri kadın yolcunun sırtına geldi