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UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a Kötü Haber
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UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a Kötü Haber

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016-2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edileceğini duyurdu.

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a Kötü Haber

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016-2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edileceğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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