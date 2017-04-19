UEFA'dan Beşiktaş ve Olympique Lyon'a Ceza

UEFA, Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan taraftar olaylara dikkati çekerek, iki kulübe de benzer olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verileceğini açıkladı.



UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı aldı. Men cezası 2 yıllık deneme süreci boyunca ertelenmiştir ve kulübe 100 bin avro para cezası verilmiştir." denildi.



Beşiktaş'a verilen cezasının meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle uygulandığı belirtildi.



Lyon'un ise aynı şekilde katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı alınırken men cezası 2 yıllık deneme süreci boyunca ertelenerek, kulübe 100 bin avro para cezası verildiği duyuruldu.



Lyon'a verilen cezasının tribünde rakip takımlar arasındaki oturma düzeninin iyi yapılmaması, yeterli güvenlik önlemi alınmaması, Olympique Lyon'un ikinci golü sonrasında taraftarların sahaya girmesi, tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması ve meşale yakılması gerekçeleriyle uygulandığı bildirildi.



Açıklamada, iki takım taraftarının da tribünlerdeki taşkınlıktan sorumlu tutulduğu kaydedildi.



Lyon'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.