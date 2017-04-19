UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon Kararı
UEFA, Beşiktaş ve Lyon'un 2 yıl içinde olaylara karışması durumunda 1 yıl men cezası alacağını açıkladı.
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UEFA'nın skandal cezasının ardından Beşiktaş'tan flaş karar
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