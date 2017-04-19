UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon'a 1 Yıl Men Cezası

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon'da yaşanan olaylardan dolayı UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.

UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon'a 1 Yıl Men Cezası

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon'da yaşanan olaylardan dolayı UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa'da oynanan Lyon - Beşiktaş maçında çıkan olaylardan dolayı iki kulübe de 1 yıl men cezası verildiği ancak, 2 yıl içinde benzer olayların yaşanması durumunda Lyon ve Beşiktaş'ın 1 yıl men cezası alacağı belirtildi.

UEFA ayrıca iki kulübe 100 bin Euro para cezası da verdi.

(İHA)

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