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UEFA'da Görev Dağılımı Yapıldı
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UEFA'da Görev Dağılımı Yapıldı

41. UEFA Kongresi'nde seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

UEFA'da Görev Dağılımı Yapıldı

41. UEFA Kongresi'nde seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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