UEFA'da Görev Dağılımı Yapıldı
41. UEFA Kongresi'nde seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
41. UEFA Kongresi'nde seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com
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