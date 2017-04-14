UEFA, Beşiktaş ve Lyon'u Disipline Sevk Etti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçtan daha çok konuşulan şey ise karşılaşmadan hemen önce yaşanan tribün olayları oldu.

UEFA ACIMADI

Lyon'lu taraftarların sahaya dalmaları ve tribünlerdeki kavgaların ardından iki takımı da disipline sevk etti. Lyon'u meşale yakmak, merdiven işgali, yetersiz organizasyon ve taraftarların sahaya girmesi sahaya girmesi nedeniyle sevk eden UEFA, Beşiktaş'ı ise meşale yakmak, sahaya cisim atmak ve taraftar olayları nedeniyle sevk etti.