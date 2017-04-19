UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda yarı finale yükselecek takımlar, yarın oynanacak 4 müsabakanın ardından belli olacak.

Beşiktaş, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u Vodafone Arena'da konuk edecek. Siyah-beyazlıların rakibini elemesi durumunda, 4 yıl sonra bir Türk takımı organizasyonda yarı final oynamaya hak kazanacak.

Tamamı 22.05'te başlayacak Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Beşiktaş - Olympique Lyon (Fransa) (1-2)

Schalke 04 (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-2)

Genk (Belçika) - Celta Vigo (İspanya) (2-3)

Manchester United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika) (1-1)

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