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UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan çeyrek final maçları sonucu 4 takım adını yarı üst tura yazdırdı.
21 Nisan 2017 Cuma 09:47
UEFA
Avrupa
Ligi'nde dün oynanan çeyrek final maçları sonucu 4 takım adını yarı üst tura yazdırdı.
Kaynak:
Dunya.com
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