UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın Oyuncusu Talisca

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında normal süresi Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile biten Olympique Lyon karşılaşmasında takımının iki golüne imza atan Talisca, haftanın futbolcusu seçildi. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ikinci maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın futbolcusu da belli oldu. Beşiktaş'ın, Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen penaltı atışlarını 7-6 kaybederek kupaya veda ettiği maçta siyah-beyazlıların iki golünü atan Talisca, UEFA'nın resmi sitesinden düzenlenen oylamada yüzde 53 oy alarak Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi.



Talisca'yı yüzde 24 oyla Schalke 04'ün defans oyuncusu Sead Kolasinac takip ederken, 3. sırada ise yüzde 19 oyla Manchester United'lı Marcus Rashford yer aldı.



(İHA)