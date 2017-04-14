UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final İlk Maçları Oynandı

Anderlecht - Manchester United: 1 - 1



Olympique Lyon - Beşiktaş: 2 - 1



Celta Vigo - GENK: 3 - 2



Ajax - Schalke 04: 2 - 0



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.



ANDERLECHT - MANCHESTER UNITED: 1 - 1



İngiltere'nin Manchester United ekibi, deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaştı. Manchester United 37. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Anderlecht Leander Dendoncker'in 85. dakikada attığı golle beraberliği sağladı.



Başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.



AJAX - SCHALKE 04: 2 - 0



Hollanda ekibi Ajax ise, Amsterdam Arena'da ağırladığı Almanya temsilcisi Schalke 04'ü 2-0 mağlup etti.



CELTA VİGO - GENK: 3 - 2



İspanya temsilcisi Celta Vigo da Balaidos Stadı'nda konuk ettiği Belçika ekibi Genk'i 15. dakikada Pione Sisto, 18. dakikada Iago Aspas, 38. dakikada John Guidetti'nin golleriyle 3-2 mağlup etti.



OLYMPİQUE LYON - BEŞİKTAŞ: 2 - 1



Temsilcimiz Beşiktaş ise, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup oldu.



Lyon Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tolisso ve 84. dakikada Morel kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 15. dakikada Ryan Babel'den geldi.



Bu maçların rövanşları 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.



İSTANBUL / DHA