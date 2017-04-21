UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Maç Uzatmaya Gitti

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde oynanan 4 karşılaşmanın 3'ü uzatmalara gitti. Genk-Celta Vigo mücadelesi ise normal sürede tamamlandı, Celta Vigo yarı finale yükseldi.



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelelerinde oynanan 4 karşılaşmadan 3'ü ilk maçlarda alınan sonuçlarla tamamlandı ve uzatmalara gitti. Anderlecht deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Manchester United, Belçika temsilcisiyle sahasında 1-1 berabere kaldı. Hollanda'da Ajax'a 2-0 kaybeden Schalke ise, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı ve bu mücadele de 90 dakikada tamamlanmadı. Beşiktaş'ın Lyon karşısında 2-1 galip gelmesiyle karşılaşmada uzatma dakikaları oynandı. UEFA Avrupa Ligi'nde normal sürede tamamlanan tek karşılaşma Genk-Celta Vigo mücadelesi oldu. İlk maçı sahasında 3-2 kazanan İspanyol ekibi Celta Vigo, deplasmanda oynanan maçta Genk ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükselen taraf oldu. - İSTANBUL