Uefa, Avrupa Ligi Çeyrek Final İlk Maçında Yaşanan Olaylar Nedeniyle Beşiktaş ve Olympique Lyon'un...
UEFA, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Olympique Lyon'un 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıkladı.
UEFA, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Olympique Lyon'un 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıkladı.
sponsored ads