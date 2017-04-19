Uefa, Avrupa Ligi Çeyrek Final İlk Maçında Yaşanan Olaylar Nedeniyle Beşiktaş ve Olympique Lyon'un...

UEFA, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Olympique Lyon'un 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıkladı.

Uefa, Avrupa Ligi Çeyrek Final İlk Maçında Yaşanan Olaylar Nedeniyle Beşiktaş ve Olympique Lyon'un...

UEFA, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Olympique Lyon'un 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıkladı.

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