Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Vodafone Arena'da Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cenk'in uzaktan yerden şutunda kaleci Lopes, meşin yuvarlağı çıkardı.



14. dakikada Lacazette'nin sol kanattan ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tolisso'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.



20. dakikada Valbuea'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Jallet'in kafa pasında arka direkte bulunan Adriano'nun ters vuruşunda top Fabri'de kaldı.



27. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Oğuzhan'ın pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Talisca'nın topu düzelterek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



34. dakikada Gonalons'ın uzun pasında ceza sahası içinde defansın arkasına sarkan Lacazette'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



41. dakikada savunmanın arkasına sarkan Lacazette'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşunda top direğe çarpıp ters taraftan dışarı çıktı.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristis xx, Dalibor Djurdjevic xx



Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Mitrovic xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xx, Cenk Tosun xx



Yedekler: Tolga, Tolgay, Necip, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Caner



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Lyon: Lopes xx, Jallet xx, Nkoulou xx, Diakhaby xx, Morel xx, Tousart xx, Tolisso xx, Gonalons xx, Valbuena xx, Cornet xx, Lacazette xx



Yedekler: Gorgelin, Yanga-Mbiawa, Ghezzal, Ferri, Darder, Fekir, Rybus



Teknik Direktör: Bruno Genesio



Goller: Talisca (dk. 27) (Beşiktaş), Lacazette (dk. 34) (Lyon)



Sarı kartlar: Adriano (Beşiktaş), Gonalons (Lyon) - İSTANBUL