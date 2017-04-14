UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada ceza sahası sol çaprazından Valbuena'nın rövaşata şutunda kaleci Fabri topu kornere çeldi.



64. dakikada ceza yayının sol tarafından Valbuena'nın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



71. dakikada orta sahada Marcelo'dan topu kaparak ceza sahasına giren Lacazette'nin kaleci Fabri'yi de geçip sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.



78. dakikada sağ kanattan Cornet'in kullandığı köşe atışında arka direkte Tolisso'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topa Tousart'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



83. dakikada ceza sahası sol çaprazından Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Tolisso, topu ağlara yolladı. 1-1



85. dakikada Marcelo'nın geri pasında kaleci Fabri topu ayağında fazla tutunca meşin yuvarlağı kapan Jeremy Morel, topu ağlara yolladı. 2-1



Stat: Stade des Lumieres



Hakemler: Mateu Lahoz xx, Javier Rodriguez xx, Pau Cebrian Devis xx



Lyon: Lopes xx, Mammana xx, Diakhaby xx, Morel xx, Rafael x (Jallet dk. 53 x), Tousart xx, Tolisso xx, Fekir xx, Valbeuena xx, Lacazette xx, Ghezzal x (Cornet dk. 53 x)



Yedekler: Gorgelin, Yanga-Mbiwa, Aouar, Jordan Ferri, Sergi Darder



Teknik Direktör: Bruno Genesio



Beşiktaş: Fabri x, Gökhan Gönül x, Mitrovic xx (Necip dk. 65 xx), Marcelo xx, Adriano xx, Tosic xx, Atiba xxx, Oğuzhan xxx (Tolgay dk. 74 x), Talisca xxx, Babel xx, Cenk Tosun x (Gökhan İnler dk. 87 ?)



Yedekler: Tolga, Atınç, Beck, Ömer



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Tolisso (dk. 83), Jeremy Morel (dk. 85) (Lyon), Babel (dk. 15) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Rafael, Lacazette, Fekir, Jallet, Valbeuena (Lyon), Marcelo, Tolgay (Beşiktaş) - LYON