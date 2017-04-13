UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Talisca'nın penaltı noktasına doğru ortasında Lyon savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Marcelo'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada sol kanattan Oğuzhan'ın kullandığı köşe atışında Tosic'in kafayla altıpas noktası üzerine indirdiği topla buluşan Marcelo'nun şutu defanstan döndü.
13. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Lacazette'nin şutu yandan auta çıktı.
15. dakikada Lyon yarı alanında kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın derinlemesine yerden pasında topla buluşan Babel'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda top filelerle buluştu. 0-1
20. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Tolisso'nun ortasında Fekir'in şutunda Marcelo'ya çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.
25. dakikada sağ kanattan Talisca'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Marcelo'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
31. dakikada sol kanattan Morel'in ortasında arka direkte Valbuena'nın kafa vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
Stat: Stade des Lumieres
Hakemler: Mateu Lahoz xx, Javier Rodriguez xx, Pau Cebrian Devis xx
Lyon: Lopes xx, Mammana xx, Diakhaby xx, Morel xx, Rafael x, Tousart xx, Tolisso xx, Fekir xx, Valbeuena xx, Lacazette xx, Ghezzal x
Yedekler: Gorgelin, Yanga-Mbiwa, Jallet, Aouar, Jordan Ferri, Sergi Darder, Maxwel Cornet
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Beşiktaş: Fabri xxx, Gökhan Gönül xx, Mitrovic xx, Marcelo xxx, Adriano xx, Tosic xx, Atiba xxx, Oğuzhan xx, Talisca xxx, Babel xxx, Cenk xx
Yedekler: Tolga, Atınç, Beck, Gökhan İnler, Necip, Tolgay, Ömer
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Babel (dk. 15) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Rafael (Lyon), Marcelo (Beşiktaş) - LYON