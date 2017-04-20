Uedaş'tan Müşteri Memnuniyeti İçin "Canlı" Destek

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından, müşterilere canlı destek ve kapsamlı bilgilendirme sağlamak üzere geliştirilen ve 15 bin kişi tarafından kullanılan mobil uygulamasında, muhtarlar için de ayrı bir "muhtar destek hattı" oluşturarak, taleplerine en hızlı şekilde cevap verilmesinin amaçlandığı bildirildi.



UEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, müşteri memnuniyetini artırmak için teknolojiden maksimum seviyede yararlanıldığı belirtildi.



Şirketin, hizmet bölgesindeki tüm tüketicilere canlı destek ve kapsamlı bilgilendirme sağlamak için mobil uygulama geliştirdiği, yerel yönetimlerle iş birliği çerçevesinde yeni bir adım daha atılarak bu uygulamada "muhtar destek hattı" oluşturulduğu bildirildi.



UEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki 4 ildeki muhtarların iletişim bilgilerinin sisteme tanımlandığı belirtilerek, bu uygulamadan bölgedeki 2 bin 800 muhtarın nisan ayı itibarıyla yararlanmaya başladığı kaydedildi.



Açıklamada, iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarında kullanılabilen uygulama sayesinde kullanıcıların planlı kesintiler, anlık kesintiler ve abonelikleriyle ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabildiği, aynı zamanda müşteri işlem yetkilileriyle de iletişim kurulabildiği bilgisi verilerek, "Hizmet bölgemizde yer alan muhtarlarımızın ihbarlarını öncelikli olarak değerlendiriyor, ihtiyaç ve taleplerde gerekli müdahalenin en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Mobil uygulamanın, "Aboneliklerim", "Planlı Kesintiler", "Başvurularım", "Anlık Kesintiler", "Anketler" ve "Canlı Destek" bölümlerinden oluştuğu belirtildi.



UEDAŞ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyon tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.