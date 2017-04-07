Uedaş'ta Yeni Dönem
UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe'nin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası, Efe'nin yerine yeni atama yapıldı.
UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe'nin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası, Efe'nin yerine yeni atama yapıldı.
Kaynak: Dunya.com
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