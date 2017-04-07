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Uedaş'ta Yeni Dönem
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Uedaş'ta Yeni Dönem

UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe'nin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası, Efe'nin yerine yeni atama yapıldı.

Uedaş'ta Yeni Dönem

UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe'nin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası, Efe'nin yerine yeni atama yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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