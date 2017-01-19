Udef Genel Başkanı Bolat'tan Rektör Şimşek'e Ziyaret

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Şimşek ve Bolat karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.



UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, ziyarette yaptığı konuşmada, UDEF'in hedef kitlesinin Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler olduğunu belirterek, şunları aktardı:



"UDEF Türkiye'ye okumak için gelen öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla çeşitli illerde kurulmuş uluslararası öğrenci derneklerinin kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur."



Rektör Şimşek, Bolat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitelerinde 2016-2017 güz dönemi itibariyle ön lisans, lisans, lisansüstü olmak üzere 34 farklı ülkeden toplam 488 uluslararası öğrencinin eğitim-öğretim almakta olduğunu kaydetti.



Bolat, üniversitenin eğitim faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, uluslararası öğrencilerin hızla gelişen ve kaliteli bir eğitim veren Namık Kemal Üniversitesini çokça tercih ettiklerini belirtti.