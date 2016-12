Ucuz ve Akıllı, Lg Yeni K Serisi'ni Duyurdu!

LG CES 2017 öncesi orta segmentte 5 Yeni telefon duyurdu.





Yeni LG K serisi, K10, K8, K4, K3, ve Stylus 3 için hazır olun.



CES öncesinde, LG, K serisinde dört yeni telefon duyurdu.Bunlar K10, K8, K4, ve K3. LG ayrıca Stylus 3 Gerçek bir kalem kullanıyormuş hissini veren ve gelişmiş bir yazı deneyimi sunan LG Stylus 3 modelini gözler önüne serdi.



Stylus 3





Orta Segment Özelliklere sahip LG Stylus 3 ;5.7 inç büyüklüğünde ve 720p piksel çözünürlükte ekranı ile geliyor. MediaTek MT6750 8-çekirdekli CPU, 3GB RAM, 16GB depolama, microSD yuvası, 13MP kamera, 8MP ön kamera ve 3200mAh pile sahip.



Yeni LG K Serisi,K10, K8, K4, K3!



K10





K10 ise, 5.3 inçlik 720p ekrana ve Stylus 3 ile aynı işlemci MT6750'ye, 2GB RAM, pazara dayalı 16GB / 32GB depolama, microSD yuvası, 13MP kamera, 5MP ön kamera ve 2800mAh pile sahip.



K8





K8 ise, 5 inç 720p ekran, Snapdragon 425 işlemci, 1.5GB RAM, 16GB depolama, microSD yuvası, K10 ile aynı kamera ayarı ve 2500mAh pile sahip.



K3 ve K4'e gelince;





Her iki modelde spor FWVGA ekranlar geliyor. 1GB RAM ve 8GB depolama alanına sahipler. K10, K8 ve Stylus 3 gibi Android 7.0 Nougat'ı kullanmayacak. K3 ve K4 Android 6.0.1 Marshmallow ile geliyor.



Tam bir orta segment serisi olmuş.



Yeni LG K Serisi Teknik Özellikleri



K10 Özellikleri:



Chipset: MT6750 1.5 GHz Octa-Core

Display: 5.3-inch HD In-cell Touch (1280 x 720 / 277ppi)

Memory: 2GB LPDDR3 RAM / 16 or 32GB eMMC ROM / microSD (up to 2TB)

Camera: Front 5MP (Wide) / Rear 13MP (Standard)

Battery: 2,800mAh (removable)

Operating System: Android 7.0 Nougat

Size: 148.7 x 75.3 x 7.9mm

Weight: 142g

Network: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 / NFC

Color: Black / Titan / Gold

Other: Fingerprint Scanner



K8 Özellikleri:



Chipset: MSM8917 1.4 Quad-Core

Display: 5.0-inch HD In-cell Touch (1280 x 720 / 294ppi)

Memory: 1.5GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (up to 32GB)

Camera: Front 5MP / Rear 13MP

Battery: 2,500mAh (removable)

Operating System: Android 7.0 Nougat

Size: 144.8 x 72.1 x 8.09mm

Weight: 142g

Network: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 / NFC

Color: Silver / Titan / Dark Blue / Gold



K4 Özellikleri:



Chipset: MSM8909 1.1GHz Quad-Core

Display: 5.0-inch FWVGA In-cell Touch (854 x 480 / 196ppi)

Memory: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (up to 32GB)

Camera: Front 5MP / Rear 5MP

Battery: 2,500mAh (removable)

Operating System: Android 6.0.1 Marshmallow

Size: 144.76 x 72.6 x 7.9mm

Weight: 135g

Network: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Color: Titan / Black



K3 Özellikleri:



Chipset: MSM8909 1.1GHz Quad-Core

Display: 4.5-inch FWVGA On-cell Touch (854 x 480 / 218ppi)

Memory: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (up to 32GB)

Camera: Front 2MP / Rear 5MP

Battery: 2,100mAh (removable)

Operating System: Android 6.0.1 Marshmallow

Size: 133.9 x 69.75 x 9.44mm

Weight: 132g

Network: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Color: Black



Stylus 3 Özellikleri:



Chipset: MT6750 1.5GHz Octa-Core

Display: 5.7-inch HD In-cell Touch (1280 x 720 / 258ppi)

Memory: 3GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (up to 2TB)

Camera: Front 8MP / Rear 13MP

Battery: 3,200mAh (removable)

Operating System: Android 7.0 Nougat

Size: 155.6 x 79.8 x 7.4mm

Weight: 149g

Network: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Color: Metallic Titan / Pink Gold

Other: Stylus Pen / FM Radio / Fingerprint Scanner



