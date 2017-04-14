Ucuz İşçilik Sağlıklı Boya Kullanımı Önünde Engel
Yılda 7 milyon aracın boyandığı otomotiv sanayinde kullanılan zararlı boyalar kanser gibi önemli rahatsızlıklara yol açıyor.
Yılda 7 milyon aracın boyandığı otomotiv sanayinde kullanılan zararlı boyalar kanser gibi önemli rahatsızlıklara yol açıyor. PPG'nin Türkiye Otomotiv Tamir Boyaları Satış ve Pazarlama Müdürü Kırteler, su bazlı boya kullanımı ile bu tehlikelerin bertaraf edilebileceğini söylüyor.
Kaynak: Dunya.com
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