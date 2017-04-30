Ucuz Ekmek Satan Fırıncıya İhtar

Mustafakemalpaşa ilçesinde ekmek satış fiyatında gramajına göre yüzde 50 ila 60 indirime giden fırın işletmecisi, meslektaşlarının tepkisini çekti.



İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir fırın, dükkanın camına yazı asarak 2,5 liralık ekmeği 1 liradan, 4 liralık ekmeği de 2 liradan satışa sunduğunu duyurdu.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fırına, Mustafakemalpaşa Ekmek Üreticileri Derneği tarafından ihtar yazısı gönderildi.



Fırın yetkilisi Mehmet Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernekten gönderilen yazıda bu faaliyete bir gün içinde son vermelerinin istendiğini söyledi.



İhtar mektubunu da camına asarak ucuz satışa devam edeceklerini kaydeden Arap, "18 yıldır bu fırında çalışıyorum. Biz devamlı diğer fırınlardan ucuz ve kaliteli ekmek sattık. Bize tepki göstereceklerine onlar da böyle bir indirim yaparak vatandaşa hizmet sunsun." diye konuştu.



Ev hanımı 70 yaşındaki Mükerrem Bakan ise fiyat indiriminden dolayı son derece memnun olduklarını dile getirerek, "Hayat zaten pahalı, bir genç bir oturuşta bir ekmek yiyor." dedi.