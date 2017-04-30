Ucuz Ekmek Satan Fırına, Fırıncılar Odasından İhtar

BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde 250 gram ekmek fiyatına 550 gram ekmek satan fırına, 'haksız rekabet oluşturduğu' gerekçesiyle Mustafakemalpaşa Ekmek Üreticileri Derneği tarafından ihtar gönderildi. İhtar mektubunu ve neden ucuz ekmek satışı yaptıklarını anlatan açıklamayı müşterilerin görmesi için işyerinin camına asan fırın sahipleri, dava da açılsa aynı fiyattan ekmek satışını sürdüreceklerini belirtti.



Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Kazım Balaban'a ait fırına, ucuz ekmek sattığı için Fırıncılar Odası tarafından avukat aracılığıyla ihtar gönderildi. İhtar mektubunda, fırıncılar odasının belirlediği ekmek fiyatının altında satış yaparak fırıncı esnafına zarar verildiğini öne sürülerek şöyle denildi:



"Denetleme raporlarında 2.5 liraya satılması gereken ekmeği 1 liraya, 4 liraya satılması gereken ekmeği 2 liraya sattığınız tespit edilmiştir. Bu eyleminize 1 gün içinde son vermediğiniz takdirde hakkınızda dava açılacağı ve fırıncı esnafının uğramış olduğu tüm zarar tarafınızdan karşılanması için ayrıca dava açılacağını bildiririz."



FIRININ CAMINA ASTI, MÜŞTERİLERİ İSYAN ETTİ



Gelen ihtar mektubunu müşterilerin görmesi için dükkanının camına asan fırın sahipleri, "Amacımız masrafları kısarak halkımıza ucuz ekmek satmak. Bundan dolayı kimse rahatsız olmasın, tüm meslektaşlarımız bizim gibi masraflardan kısıp halka ucuz ekmek satsınlar" dedi. Günlük 4 bin ekmeği aracısız olarak vatandaşa tezgahtan sattıkları için ihtarname geldiğini belirten fırın yetkilisi Mehdi Zafer, fırınlar için üretim ve dağıtım maliyetlerinin geçerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Üretim maliyetleri un, su ve maya. Dağıtım maliyeti ise araç, personel, bayilere verdiğimiz iskonto ve dolap maliyeti. Biz sadece burada ekmek satıyoruz. Araç maliyetimiz ve personel maliyetimiz olmadığı için, kar marjımızı da düşürerek ucuz ekmek satıyoruz. Bizim sistemimiz bir rol modeldir. Diğer fırıncı esnafı da bu rol modeli örnek alıp aynı şeyi uygularsa, daha ucuza ekmek satabilirler. Halkımızdan bize çok destek var. İhtarnameyi de halkımızın görmesi için cama astık. Dava açsalar da aynı fiyattan satmaya devam edeceğiz."



Fırından ekmek alan vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını belirterek uygulamanın devam etmesini istedi. - Bursa