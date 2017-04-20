Üçüz Buzağılarını da Şampiyon Yapmak İstiyor

İncirliova ilçesinde, ailesiyle hayvancılık yapan üniversite öğrencisi, 2 yıl önce canlı hayvan fuarında şampiyon olan "Doruk" isimli damızlık sığırını satmasının ardından, aynı ırktan üçüz buzağıyı da yetiştirerek şampiyon yapmak istiyor.



Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Nezahat Karanfil (23), Kuşadası'nda 2 yıl önce düzenlenen Anadolu EXPO 2. Canlı Hayvan Fuarı'nda yapılan Damızlık Sığır Yarışması'nda şampiyon olan Doruk'u 22 bin liraya Nazilli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan birine satmasının ardından, şimdi de üçüz olarak dünyaya gelen aynı ırktan buzağıları şampiyon yapmak için yetiştiriyor.



Şampiyonu sattığı için üzgün olduğunu aktaran Karanfil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut, Ilgaz ve Rüzgar adını verdiği bu üçüzleri de Doruk'u beslediği gibi çikolata ve gofretle besleyeceğini belirterek "Çikolatacı Doruk'u sattım. Onun yerine bunları besleyeceğim. İlk olarak biberonla besleyip ardından, çikolata ve gofret vereceğim. Doruk'un yerini tutmazlar ama onun gibi olmaları için beslemeye çalışacağım." dedi.



Onları da şampiyon yapacağını ifade eden Karanfil, hayvanlarla vakit geçirmeyi sevdiğini belirterek, Doruk'la kurduğu güçlü sevgi bağını bu buzağılarla da kuracağını sözlerine ekledi.