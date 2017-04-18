Uçuş Ekiplerinin Pasaportlarına Damga Zorunluğu Kalktı

İçişleri Bakanlığı'nın 10 Nisan 2017 tarihinde sınır kapılarına gönderdiği bir yazıyla tüm Türk vatandaşlarının pasaportlarına damga vurulması uygulaması kapsamına giren uçuş ekipleri, bu kapsamdan çıkartıldı. Görevleri gereği devamlı olarak yurda giriş ve çıkış yapan uçuş ekiplerinin eski uygulama devam etmesi halinde kısa sürede pasaportları dolacak ve yenisini çıkartmak zorunda kalacaklardı.

DAMGA AYRI BİR KAĞIDA VURULACAK

Edinilen bilgiye göre bu sabahtan itibaren uçuş ekipleri için başlatılan yeni uygulamada pilot ve kabin memurlarının da dahil olduğu tüm uçuş ekiplerinin yurda giriş ve çıkışlarında vurulan damganın bundan böyle pasaportlarına vurulmayacağı, ayrı bir kağıda vurulacağı bildirildi.

10 Nisan 2017'de İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile kadın -erkek istisnasız tüm Türk vatandaşlarının giriş ve çıkışlarında pasoportalarına damga vurulması zorunluluğunun getirildi. Buna uçuş ekipleri de dahildi. Bu sabah gelen yeni genelge ile uçuş ekipleri bu uygulamadan çıkartıldı.