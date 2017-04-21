Uçurumdan Düşen Şahsı Afad ve Umke Ekipleri Kurtardı

Elazığ'da ışkın otu toplarken uçurumdan düşen şahıs, saatler süren çalışmalar sonucu AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, merkeze bağlı Beşoluk köyü Bük mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi ve bir yakını ile ışkın otu toplamaya giden 60 yaşındaki Ömer Saraç, uçurumdan düşerek yaralandı. Yaralı şekilde düştüğü yerde mahsur kalan Saraç'ın yakınları 112 Acil Komuta Merkezine bağlı Sağlık, Ulusal Medical Kurtarma (UMKE) ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden kurtarma ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Saraç'ı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı şahıs, ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ