Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden Sağ Çıktılar

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, Dedeli Mahallesi TOKİ 3'üncü etaptan şehir merkezine seyir halinde olan Sevda Y. (39) idaresindeki 29 AH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan ve 50 metre yükselikten aşağı yuvarlanan otomobilden anne Sevda Y. ile 10 yaşındaki kızı B.Y. kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Anne ile kızı oldukça dik olan engebeli araziden yola çıkarak yardım istedi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ile kızın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Kazayı yoldan geçerken fark ettiklerini söyleyen Korhan Bozdemir, "Otomobil uçuruma yuvarlandıktan sonra kendi imkanları ile araçtan çıkarak yola çıkmışlar. Bende yoldan geçerken fark ettim yardım istediler. Ambulansı aradım, durumları iyiydi" dedi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT