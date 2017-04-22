Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden Anne ve Kızı Yaralı Kurtuldu

TOKAT'ta kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.



Kaza öğleden sonra,TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. 39 yaşındaki Sevda Yıldızı'ın kullandığı 29 AH 023 plakalı otomobil, TOKİ yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Sevda Yıldız ve 10 yaşındaki kızı Betül Yıdız otomobilden kendi imkanları ile yaralı kurtularak yukarıya yola çıktı. Yolda yaralıları gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Tokat