- Uçuruma yuvarlanan otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu



TOKAT - Tokat'ta yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Dedeli Mahallesi TOKİ 3'üncü etaptan şehir merkezine seyir halinde olan Sevda Yıldız idaresindeki 29 AH 023 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan ve 50 metre yükselikten aşağı yuvarlanan otomobilden anne Yıldız ile 10 yaşındaki kızı Betül Yıldız kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Anne ile kızı oldukça dik olan engebeli araziden yola çıkarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ile kızının genel sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından Korhan Bozdemir, kaza anını görmediğini belirterek,"Otomobil uçuruma yuvarlandıktan sonra kendi imkanları ile araçtan çıkarak yola çıkmışlar. Bende yoldan geçerken fark ettim yardım istediler. Ambulansı aradım, durumları iyiydi" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Nİ-UY-Y-)