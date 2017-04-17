Uçuruma Yuvarlanan Kamyonet Ağaçlara Takılı Kaldı: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonet ağaçlara takılı kaldı. Kamyonette bulunan iki kişi hafif yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kozan kalesi yolunda Bekir A.'nın kullandığı 01 RZ 874 kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağaçlara takılı kalan kamyonetteki sürücü Bekir A. ve İsa Y. (15) vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldılar.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA