Uçuruma Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Ağır Yaralandı

Gaziantep'te bir otomobil bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı, araç sürücüsü Şurzan Acar ağır yaralandı.



Olay bugün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Osmangazi Mahallesi, çevre yolu mevkindeki kayalık alanda yaşandı. Bir otomobilin kayalıklardan yaklaşık 30 metre aşağıya takla atarak yuvarlandığını gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 27 E 6091 plakalı otomobil sürücüsü Şurzan Acar'ı araçtan çıkararak yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine götürdü.



Acil serviste tedavi altına alınan 26 yaşındaki sürücü Şurzan Acar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken yaşanan trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP