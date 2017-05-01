Uçurtmalar Gökyüzüne Salındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.



TEMA Vakfı ve Sürmeli Köyü Derneği işbirliği ile Sürmeli Organik köyünde 2'ncisi düzenlenen uçurtma etkinliğine Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk, TEMA Samsun İl Temsilcisi Leman Özay, Sürmeli Köyü Derneği Başkanı Süleyman Özata, çevre il ve ilçelerden gelen TEMA Vakfı gönülleri ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı.



Sabah erken saatlerde etkinlik için Sürmeli Mahallesi'ne gelen vatandaşlar piknik alanında semaver yakıp kahvaltı yaptılar.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sürmeli Köyü Derneği Başkanı ve TEMA Vakfı gönüllüsü Süleyman Özata, "Bu şenlikte hedef ve amaç sizlerle doğa ve tabiatla iç içe bütünlük sağlamak. Sizlerin geleceği için kirli havaya hepimiz karşıyız. Biz de onun için Sürmeli Organik Köy ekolojik sürdürebilirliği ile suyuyla beraber havasını, toprağını koruyarak bu havzada 5 köyle beraber ekolojik tarıma başladık. Bunlar sizin içindir" dedi.



Konuşmasına Aşık Veysel'in "Dost dost diye nicesine sarıldım. Ne bir vefa buldum ne bir fayda gördüm. Her türlü isteğimi topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır" dizeleriyle başlayan Başkan Zihni Şahin İise, "Kendisini rahmetle anıyoruz. TEMA Vakfı'nın ülke genelinde yapmış olduğu bu gönüllü çalışmaları takdir etmemek mümkün değil. Gönüllü kuruluşlarda çalışmak çok kolay değil, hep fedakarlık istiyor. Gönüllü arkadaşları tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından minik öğrencilerin gösteriyle devam eden etkinlik organik pazarın gezilmesinin ardından yaşlısı genci yüzlerce vatandaş Sürmeli Tepesi'ne çıkarak yaptırdıkları uçurtmaları ile çocuklarıyla birlikte uçurmanın heyecanını yaşadı.



(Ahmet Şükrü Uluçay / İHA)