Üçüncü Maçların Mvp'leri Dunston, Doncic ve Ayon

THY Avrupa Ligi'nde play-off üçüncü karşılaşmalarının en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ile Real Madrid'den Luka Doncic ve Gustavo Ayon oldu.

Üçüncü Maçların Mvp'leri Dunston, Doncic ve Ayon

THY Avrupa Ligi'nde play-off üçüncü karşılaşmalarının en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ile Real Madrid'den Luka Doncic ve Gustavo Ayon oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin play-off aşamasında ilk kez üç oyuncu aynı anda MVP ödülüne layık görüldü.

Anadolu Efes'in Olympiakos'u 64-60 yendiği maçta Dunston, Real Madrid'in Darüşşafaka Doğuş'u 88-81 mağlup ettiği karşılaşmada ise Doncic ve Ayon, 23'er verimlilik puanına ulaşarak MVP olmaya hak kazandı.

Dunston, Olympiakos'a karşı 16 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. Ayon'un 18 sayı, 9 ribauntla oynadığı Darüşşafaka Doğuş maçında, Doncic ise 13 sayı, 8 ribaunt üretti.

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