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Üçüncü Havalimanının Sürdürülebilirlik Raporu Onaylandı
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Üçüncü Havalimanının Sürdürülebilirlik Raporu Onaylandı

İGA'nın, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı esnasında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik faaliyetlerini konsolide eden "Sürdürülebilirlik Raporu" onaylandı.

Üçüncü Havalimanının Sürdürülebilirlik Raporu Onaylandı

İGA'nın, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı esnasında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik faaliyetlerini konsolide eden "Sürdürülebilirlik Raporu" onaylandı.

Kaynak: Dunya.com

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