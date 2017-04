Beden, zihin ve ruhun tamamlaması için "3. göz ile Farkındalık" etkinliği sizleri bekliyor.



Beden, zihin ve ruhun sağlıklı, uyumlu ve enerjilerinin farkında olması için an bilincinin geliştirilmesi önemlidir. Geçmiş, şimdi ve gelecek zamanlar anda bulunur. Geçmişin geçmiş anıları geleceğe yansıdığında yaşanacak birçok an heba olur. Anda fark etmek, öğrenmek ve serbest bırakmak farkındalığın şifası ile hafiflemek mümkündür. 3. göz ile 'Farkındalık' olanı olduğu gibi görmektir.



21 Nisan Cuma akşamı, CreAtolye'nin büyülü ortamında gerçekleşecek ve Güler Pınarbaşı tarafından yürütülecek farkındalık sohbetinin hemen ardından da doğaçlama müzik yapan topluluk Shamoon sahne alacaktır. ve gece mantralar eşliğinde meditatif ve şifalı bir müzikle taçlanacaktır.



Etkinlik Saati: 20: 00-21: 00 (Seminer)



Güler Pınarbaşı Hakkında: Farkındalık eğitmeni ve yazarı Pınarbaşı, 3. Göz Dergisi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmenidir. Dergiyi yayımlarken, farkındalık konularında araştırmaların içine girerek, konu kapsamında pek çok seminer, eğitim ve uygulamalara katılmıştır. NLP Trainer (Beyin Dili Programında eğitimcinin eğitmeni), Hipnoterapi de NLH master (Beyin Dili Hipnoterapisi), birçok şifa sanatlarında da uygulayıcı ve eğitmendir; EFT, ACSESS BARS, REIKI… vb. Bireysel seanslar, kurumsal çalışmalar yapmakta ve araştırmalarına devam ederken, 3. Göz Farkındalık Okulu kapsamındaki konularda, farkındalık eğitimleri düzenleyerek, çeşitli zamanlarda diğer şehirlerdeki fuar, festivallerde organizasyonlara iştirak etmektedir.



Bilgi için: 3. Göz Dergisi & Farkındalık Okulu - www.3gozdergisi.com



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Üçüncü Göz - Farkındalıkla Şifa Semineri



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır