Üçüncü Evliliğini Yapmak İçin Uyuşturucu Sevkıyatı Yaptı

Üçüncü evliliğini yapmak için uyuşturucu sevkıyatı yaptı

Adana'da 116 kilo esrarın ele geçirildiği kamyonetin sürücüsü iki evli olduğunu, 3. evliliğini yapmak istediğini ancak başlık parası istediklerini bu nedenle uyuşturucu sevkıyatı yaptığını söylediği ileri sürüldü

Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı



ADANA - Adana'da 116 kilo esrarın ele geçirildiği kamyonetin sürücüsü iki evli olduğunu, 3. evliliğini yapmak istediğini ancak başlık parası istediklerini bu nedenle uyuşturucu sevkıyatı yaptığını söylediği ileri sürüldü.

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Diyarbakır'dan gelen bir kamyonetin kasasına gizlenmiş esrarın şehir merkezinde dağıtılacağı bilgisini aldı. Şehrin girişlerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, Vedat A.'nın kullandığı aracı durdurdu. Araçta arama yapan dedektör köpek, kamyonetin kasasına tepki verdi. İçerisinde inşaat kalasları bulunan kamyonetin kasasında arama yapan ekipler, hidrolik kaldıraçla çalışan gizli bölmeyi ortaya çıkardı. Kasanın zulasını matkapla açan ekipler, poşetler içerisinde toplam ağırlığı 116 kilo esrar buldu. Kamyonetin sürücüsü Vedat A. ise gözaltına alındı.

"Başlık parası için yaptım"

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı kamyoneti Diyarbakır'dan teslim alıp, sorunsuz olarak Adana'ya getirmek için anlaştığını belirterek, "Biri resmi nikahlı 2 eşim var. Üçüncü evliliğimi yapmak istiyordum. Başlık parası istediler, ben de para kazanmak için araştırma yaparken böyle bir teklif geldi. Kamyoneti Adana'ya getirecek, içerisindeki malı teslim ettikten sonra geri dönecektim. 2-3 kez sorunsuz nakliye yapmam karşılığında da araç benim olacaktı" dediği ileri sürüldü. Suçunu itiraf eden Vedat A., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Polis, A.'nın uyuşturucuyu taşıtan ve Adana'da teslim almak için bekleyenleri belirlemek ve yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

(FKE-