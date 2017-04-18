Üçüncü Bölümüyle Ekrana Gelen 'Söz' Dizisi Reytinglerde Birinci Oldu

Türkiye'de ilk defa Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'Söz' dizisi, star TV'de üçüncü bölümüyle ekranlara geldi.

'TÜM KİŞİLER'DE İLK SIRADA YER ALDI

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosu Ethem Özışık'a ait dizi, 'tüm kişiler' kategorisinde 7,96 reyting ve 16,49 izlenme payı ile ilk 100 sıralamasında birinci sırada yer aldı.

ÖN HAZIRLIKLARI 1 YIL SÜRDÜ

Ön hazırlıkları bir yıl süren ve çekimleri yaklaşık 4 aydır devam eden 'Söz', üçüncü bölümüyle sosyal medya platformu Twitter'ın Trend Topics (TT) listesinde gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

İşte dünün en çok izlenen 15 programı;

