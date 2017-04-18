Üçüncü Bölümüyle Ekrana Gelen 'Söz' Dizisi Reytinglerde Birinci Oldu
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi 'Söz', dün akşamın 'tüm kişiler' kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.
Türkiye'de ilk defa Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'Söz' dizisi, star TV'de üçüncü bölümüyle ekranlara geldi.
'TÜM KİŞİLER'DE İLK SIRADA YER ALDI
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosu Ethem Özışık'a ait dizi, 'tüm kişiler' kategorisinde 7,96 reyting ve 16,49 izlenme payı ile ilk 100 sıralamasında birinci sırada yer aldı.
ÖN HAZIRLIKLARI 1 YIL SÜRDÜ
Ön hazırlıkları bir yıl süren ve çekimleri yaklaşık 4 aydır devam eden 'Söz', üçüncü bölümüyle sosyal medya platformu Twitter'ın Trend Topics (TT) listesinde gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.
İşte dünün en çok izlenen 15 programı;
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