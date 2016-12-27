Uçtakta "Note 7 Hotspot" Paniği!

ABD'de San Francisco'dan Boston'a uçan bir uçaktaki yolcunun Wi-Fi hotspot'un adını "Samsung Galaxy Note 7" olarak ayarlaması paniğe yol açtı.



Flight 358'deki bir yolcu olan yazılım geliştiricisi Lucas Wojciechowski, uçakta bağlanabileceği Wi-Fi noktalarına bakarken "Samsung Galaxy Note 7" adında aktif bir hotspot'a rastladı. Note 7 haberlerini takip edenler, telefonun yanma ihtimali nedeniyle ABD'deki uçuşlarda yasaklandığını hatırlayacaklar.



Uçuş başladıktan yaklaşık bir saat sonra kabin görevlilerinden biri, interkom üzerinden yolculara yanlarında bir Note 7 olup olmadığını sordu. 15 dakika içinde cevap alamayan görevliler, cihazı bulana kadar herkesi aramak zorunda kaldı. Görevliler, geçen bir 15 dakikanın ardından telefonu bulamayınca, Note 7'nin sahibinin ortaya çıkmaması halinde uçağı Wyoming'e indireceklerini söylediler.



Kaptanın yolculara yaptığı "saat 03: 00'da hiç yönlendirildiniz mi bilmiyorum ama size söyleyeyim. Bu berbattır. Terminalde açık hiçbir yer bulamazsınız. Hiçbir yer" açıklamasının ardından ise işler değişti ve kısa bir süre kaptan, cihazın bulunduğunu söyledi. Telefon gerçek bir Note 7 değil, mobil hotspot'un adını "Note 7" yapmanın eğlenceli olacağını düşünen bir sivri zekalıya aitti.



Virgin America, komik olmayan bu "şakayı" yapan kişiye karşı herhangi bir ceza uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bilgi vermedi.