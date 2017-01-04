Ücretsiz Ulaşım Karşılıksız Mutluluk

Geçtiğimiz günlerde Antakya'da hizmete açılan Hatay Devlet Hastanesi güzergâhında 6 adet yeni otobüsü vatandaşın hizmetine sunan HBB, Hataylıların yüzünü güldürdü. HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki rehabilite çalışmalarını tamamlayarak, engelli vatandaşlar için de uyumlu olan yeni araçları 31 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak Hataylıların hizmetine sundu.

HATAY HALKI UYGULAMALARDAN MEMNUN

Yeni hastanenin açılmasıyla birlikte ilçenin farklı noktalarından hastaneye ulaşımı güvenli ve sürekli kılmayı amaçlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen olumlu tepkilere bakılacak olursa amacına şimdiden ulaşmış durumda.

Hatay'daki ulaşım sıkıntısını sıfıra indirmek için bu yıl da yoğun mesai harcayacaklarını belirten HBB ekipleri, vatandaşların mutluluğu için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

