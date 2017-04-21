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Ücretsiz Seyahat İçin İşletmelere 280 Milyon Lira Destek
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Ücretsiz Seyahat İçin İşletmelere 280 Milyon Lira Destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının faydalandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında, şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan işletmecilere son bir yılda 280 milyon lira gelir desteği sağlandı.

Ücretsiz Seyahat İçin İşletmelere 280 Milyon Lira Destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının faydalandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında, şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan işletmecilere son bir yılda 280 milyon lira gelir desteği sağlandı.

Kaynak: Dunya.com

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