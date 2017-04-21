Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları Gebze'de Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının İzmit'te açtığı Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarına bir yenisi daha ekleniyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının iki yıl önce başlattığı Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları, İzmit'in ardından Gebze'de başlayacak. Gebzeli gençler açılan ücretsiz kursla özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na ücretsiz hazırlanma fırsatı yakalayacak. Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarından yararlanmak isteyen Gebzeli öğrenciler, başvuru formunu sporkentikocaeli.com adresinden indirecekler. Buradaki formu dolduran gençler, söz konusu formu daha sonra Gebze Olimpik Yüzme Havuzuna gelerek buradaki yetkililere teslim edecek.



Öte yandan geçen yıllarda olduğu gibi Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarına girmek isteyen öğrenciler bu sınavlara Büyükşehir ile hazırlanıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen ve İsmet Paşa Stadyumu'nda gerçekleştirilen derslere 50 öğrenci katılıyor. POMEM adaylarına buradaki derslerde tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. İsmet Paşa Stadyumu'ndaki bu çalışma iki hafta daha devam edecek. Bu sürenin sonunda eğitim Büyükşehir Belediyesi'ne ait 50. Yıl Spor Salonu devam edecek. Öğrencilere buradaki derslerde diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yaptırılacak. - KOCAELİ