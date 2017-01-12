Ücretsiz Kurslarda Meslek Öğrenip Ailelerine Katkı Sağlıyorlar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kadınların meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla yaklaşık 6 yıl önce hayata geçirdiği Karasu Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) ev hanımlarına gelir kapısı oluyor.



Karasu Belediyesince sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kurulan KARGEM'de, hafta içi her gün ücretsiz verilen, takı tasarım, el ve makine nakışı, pastacılık, mis sabun, mefruşat, giyim ve dericilik kurslarına katılan 180 kadın, eğitimlerini sürdürürken hem meslek öğreniyor hem de evlerinin ekonomisine katkıda bulunuyor.



Kurslarda öğrendikleri bilgi ve becerileri kısa sürede pratiğe aktaran kadınlar, edindikleri mesleki beceriler doğrultusunda ortaya koydukları ürünleri satıyor.



Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, KARGEM'de yaptığı konuşmada, kurslara katılan 180 kadının alanında yetkili kişilerden meslek öğrendiğini aktararak "Kursta yaptıkları malzemeleri belediyemize ait reyonda sergileyerek satıyor ve ailelerine katkıda bulunuyorlar." dedi.



"Meslek öğrenip terapi oluyorlar"



KARGEM Müdürü Fatma Tatlı da farklı yaş gruplarından kursiyerlere 8 branşta eğitim verdiklerini ve bu yıl kursların arasına dericiliği de ilave ettiklerini belirtti.



Belediye olarak malzemeleri temin ettiklerini dile getiren Tatlı, "Malzemeyi öğrencilere veriyoruz ve uzman öğretmenler eşliğinde öğretiliyor. Bayanlarımız burada bir meslek sahibi oluyorlar. Ürünlerini satarak aile bütçelerine katkılarda da bulunuyorlar. Burada hem meslek öğreniyorlar, hem de terapi oluyorlar." diye konuştu.



Kursiyer Kamuran Kücet de merkezde takı tasarım yaptıklarını, yaptıkları işle terapi olduklarını vurguladı.



Merkezde eğitim almaktan mutlu olduğunu ifade eden Kücet, "Benim için güzel bir uğraş, haftanın belirli günlerinde gelip meslek öğreniyorum. Yaptığımız şeyleri arkadaşlarımıza hediye vermek çok güzel bir şey." dedi.