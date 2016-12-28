Ücretsiz Fidan Dağıtımı Yapıldı

Afyonkarahisar'da, Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ağaç Kesme Fidan Dik" kampanyası kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.



Orman Genel Müdürlüğünün "Ağaç Kesme Fidan Dik" kampanyası kapsamında Afyonkarahisar Zafer Müzesi önünde Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla fidan dağıtımı yapıldı.



Vali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyanın çok önemli olduğunu belirtti.



Fidanların ülkenin yeşillendirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:



"Tüm vatandaşlarımız bu fidanları ücretiz olarak alarak köylerine, mahallelerine, bahçelerine dikebilirler. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun da 'bütün Türkiye'yi yeşillendirelim', yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 'her yer ağaçlık olmalı, ormanlarımızı artıralım' söylemlerinde belirttikleri gibi bu tür dağıtımlarla ülkemizdeki yeşil alanları artırmalıyız."



Etkinlikte 4 bin fidan ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.



Kampanyanın şehrin farklı noktalarında devam edeceği ve toplam 10 bin fidan dağıtımı yapılacağı bildirildi.