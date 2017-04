Ücretsiz Emoji Tahmin Oyunu, Emojilerin Dilinden Ne Kadar Anlıyorsun?





Bir ifade psikolojisi emojiler, hayatımızın her alanında duygularımızı ifade etmek için kullandığımız en önemli araçlar haline geldi. Emoji Tahmin Oyunu bunu ne kadar başarabildiğini size eğlenceli bir şekilde gösterecek!



Çoğunlukla biz günlük yaşantımızda insanlarla konuştuğumuz zaman farkında olmadan duygularımızı ifade etmek için çeşitli mimikler kullanırız. İnsanlarda benzer ifade ve duygularda bu mimikleri taklit eder ki; bu duygusal bulaşıcılık empati yapmak ve ilişki kurmanın en önemli bir parçasıdır.



Ancak hatırlayınız ilk online sosyal medya mesajlarında bu empati ve duygu unsuru tamamen yoktu. Taaa ki duygularımızı ifade edecek emojileri kullanana kadar.



Bilim adamları online bir gülen yüze baktığınızda; beyninizde gerçekleşen aktivite ile gerçek bir gülen yüze bakıldığında gerçekleşen aktivitenin; aynı olduğunu fark ettiler ve sonuç mu?



Kendi yüzünü Hareketli Emoji şekline çevirmek isteyenlerden; Facebook'ta duygularımızı ifade edecek yeni emojilere kadar; kendi tasarımlarınız emojileri nasıl oluşturacağını araştıranlardan; ikinci dil olarak görünen emojilere kadar hemen hemen hayatımızın her anında yer bulmaya başladılar.



Öyle ki artık duygularımızı ifade edeceğimiz Emoji Klavyesi bile kullanıyoruz daha ne olsun!



Peki Her Şey Güzelde 7'den 70'e herkesin OYUN alışkanlığı olurda. EMOJİ TAHMİN OYUNU olmaz mı?





Ücretsiz Emoji Tahmin Oyunu, Emojilerin Dilinden Ne Kadar Anlıyorsun? Görelim!



Önceleri sadece gençler arasında popüler olan Emoji Tahmin Oyunu şimdi 7'den 70'e bir çok kullanıcı tarafından indirilip keyifle oynanıyor.



Duygularımızı en güzel ve kolay yolla ifade ettiğimiz Emojiler; yani bu sevimli ikonlar şimdi de Oyun Pazarının en önemli aktörü haline geliyorlar.



Emoji Tahmin Oyunu





Hem iOS hem de Android kullanıcıların mobil marketlerinden indirebileceği oyun Popüler Oyunlar listesinde kendine yer bulmayı başarmış durumda.



Emoji Tahmin Oyunu Nasıl Oynanır?





Oldukça sade ve basit! Oyunu tek cümle ile özetlemek gerekirse



"Yan yana duran emojilerin ne anlatmaya çalıştığını tahmin etmeye çalışıyorsunuz."



Zorluk derecesi kolaydan zora doğru ayarlanmış olsa da zihniniz açıldığı için zor olanları da hızlı tahmin etmek mümkün.



Her doğru tahmininiz için kazandığınız puanlar ile takıldığınız sorularda kullanabileceğiniz; "Harf Satın Al" ve "Soruyu Atla" özellikleri ile oyundan kopmuyor ve eğlenceye devam edebiliyorsunuz.



Üstelik oyun sadece büyükleri değil küçük arkadaşlarımızı da düşünerek yapıldığından oyun içinde argo/küfür/korku vb ifadelere kesinlikle yer yememiş.



Hem konu hem de hedef kitle sebebiyle kısa süre içinde daha popüler olması şaşırtıcı olmaz. Siz de bu oyunu denemek istersiniz aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.



Android

iOS



