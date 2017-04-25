Üçpınar Mahallesi Ova Yollarına Düzenleme

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Üçpınar Mahallesi'nde ova yollarında düzenleme çalışması gerçekleştirdi.



Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Üçpınar Mahallesi'nde arazi yollarını düzenlerken, Manisa Lisesi'nde ise tenis kortu yaptı. Üreticilerin yaz sezonu öncesi tarlalarına, bağlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarına başladıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırsal mahallerde vatandaşlarımızın tarlalarına, göletlere, arazilerine ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz arazi yollarını yaparak ulaşımı kolaylaştırıyor. Çalışmalar kapsamında Üçpınar Mahallesi'nin ova yolları düzenleniyor. Ekiplerimiz ayrıca Manisa Fen Lisesi'ne tenis kortu yaptı. İlçemizde vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu olması için çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA