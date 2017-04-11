William Mastrasimone'un gerilim dolu dramı Uçlar, 11 Nisan'da Tatavla Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkıyor.



"Bir gün evine giren yabancı bir erkeğin, önce sözlü sonra fiziksel şiddetine maruz kalan kadının hikayesinin anlatıldığı Uçlar'da; kadın, erkeği etkisiz hale getirmeyi başarır ve bir anda kurban rolü karşı tarafa geçer.



Kadının kız arkadaşları eve geldiğinde ise tecavüzcüsüne işkence yapan bir kadınla karşılaşırlar. O andan sonra herkes için, kendisiyle ve karşısındakiyle bir hesaplaşma başlar. Toplumda yer etmiş önyargılar ve öğrenilmiş çaresizlikler midir kadını kurban yapan?



18 yaş sınırı olan ve tiyatro seyircisini her saniyesinde gerçeklerle yüzleştiren oyunun yönetmenliğini Yıldırım Fikret Urağ üstleniyor. Zeynep Özyağcılar, Aydın Şentürk, Bahar Çebi ve Simge Defne'nin rol aldığı oyunda; dekor tasarımı Barış Dinçel'e, makyaj ise Tuğçe Dilaver'e ait...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Uçlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır