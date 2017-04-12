Hakkari'de işsizler için umut kaynağı olan "Uçkun" tezgahlardaki yerini aldı.



Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek dağlarında yetişen 'Uçkun' veya 'Yayla Muzu' adıyla bilinen bitki, tezgahlardaki yerini alırken, illerdeki işsizler için de umut kaynağı oldu. İlkbaharda yörenin yüksek dağlarından toplanarak satışa sunulan uçkun, geçen yıllara oranla ucuzlarken, il genelindeki işsiz vatandaşlar içinde geçim kaynağı oldu. Ekşimsi ve güzel tadı olan uçkunun destesi tezgahlarda 5 TL'den satılırken, dağların yüksek zirveleri ve eteklerinden büyük zorluklarla toplanan bitki, herhangi bir fabrika ya da iş imkanı olmayan kent merkezinde çoğu insanın başlıca geçim kaynağı oldu.



İşsiz vatandaşlar bin bir zorlukla topladıkları uçkunları torbalarla getirdikleri şehir merkezindeki ana caddelerde satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bölge insanı tarafından büyük bir beğeniyle tüketilen bitkinin, özellikle kanser, sarılık, şeker, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor.



Dağdan getirilen uçkunu satan Ramazan Kaya (28) isimli vatandaş, baharın gelmesiyle beraber uçkunun piyasaya çıktığını ve Hakkari'de yaşayan işsizler için küçük de olsa bir iş kaynağı olduğunu söyledi. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaya, "Aile bütçesine bu sayede az da olsa katkıda bulunuyorum. Şimdilik satışlardan memnunum" diye konuştu. - HAKKARİ